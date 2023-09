Tesla Cybertruck era odiato dagli ingegneri di Musk: 'Ne hanno progettato uno alternativo'

Il Tesla Cybertruck è una vettura senza dubbio sui generis, un pick-up che non ha nulla a che vedere con quanto siamo stati abituati fino ad ora. Proprio per questo da molti viene visto con estrema diffidenza, e fra coloro che hanno storto il naso anche gli ingegneri della stessa azienda americana.

A svelare l'arcano è stato il capo design della casa automobilistica, Franz von Holzhausen, parlando con Walter Isaacson, autore della biografia di Elon Musk: "La maggior parte delle persone in questo studio lo odiavano - ha detto von Holzhausen riferendosi all'aspetto estetico del Cybertruck - mi dicevano: 'Non puoi dire sul serio'. Non volevano avere niente a che fare con tutto ciò. Era semplicemente troppo strano”.

Proprio per questa ragione alcuni ingegneri di Tesla hanno iniziato a progettare in gran segreto una personale versione del pick-up elettrico dopo aver visto un modello dello stesso esposto nello showroom di SpaceX a Los Angeles, durante l'estate del 2019.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto alla versione alternativa del Cybertruck, fatto sta che Isaacson ha scritto: "Von Holzhausen, che è gentile quanto Musk è brusco, ha dedicato del tempo ad ascoltare attentamente le preoccupazioni degli ingegneri. 'Se non hai il consenso delle persone intorno a te, è difficile portare a termine le cose', ha detto". Peccato però che Elon Musk fosse “meno paziente”, ha aggiunto l'autore della biografia dell'uomo più ricco al mondo, spiegando che lo stesso non era così tanto interessato alle preoccupazioni legate al Cybertruck.

Musk ha quindi chiesto a von Holzhausen di produrre una versione guidabile del pick-up, da provare durante un evento Tesla di novembre, cosa che "ha costretto la squadra a riunirsi, a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha spiegato il capo design.

Il Tesla Cybertruck, che secondo Adrian Clarke non verrà mai approvato, è stato fortemente voluto da Elon Musk che trovava gli altri pick-up alquanto “noiosi”. Il resto è storia di questi giorni anche se, ancora oggi, aleggia una certa aura di mistero sul progetto.

Non si conoscono ad esempio le specifiche tecniche, come ad esempio autonomia, potenza e velocità massima, ma in ogni caso il Tesla Cybertruck ha già ricevuto 1,9 milioni di pre-order: Elon Musk ha vinto ancora.