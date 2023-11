Tesla Cybertruck, occhio alla clausola che limita il reseller

Sappiamo orami già da un po' di tempo che gli acquirenti di Tesla Cybertruck sono letteralmente chiusi in un limbo. Fra rinvii e comunicazioni semi-ufficiali, chi ha "pagato alla cieca" ancora non ha un'idea chiara di cosa abbia comprato. Per di più le clausole di vendita sembrano essere piuttosto restrittive.

Non solo chi ha preordinato il pick up elettrico, ma anche futuri acquirenti del Tesla Cybertruck saranno soggetti a una politica di divieto di rivendita entro il primo anno dalla consegna, come indicato nei recenti accordi di acquisto della casa automobilistica.

La clausola è stata individuata nei termini e condizioni specifici per il Cybertruck, che "costringerebbe" i proprietari a notificare Tesla per iscritto se intendono vendere il veicolo entro il primo anno. In caso di rifiuto da parte di Tesla, chi vuol vendere necessiterà di un'autorizzazione scritta dalla stessa casa per poter rivendere il veicolo a terzi.

La violazione di questa clausola potrebbe comportare provvedimenti legali da parte di Tesla, inclusi danni monetari e la possibile interdizione agli acquisti futuri. La notizia è stata condivisa su Reddit e Facebook da parte di alcuni utenti appassionati che hanno scovato questa specifica clausola su un contratto di acquisto di una Model 3.

Nonostante alcune specifiche trapelate, il prezzo ufficiale del Cybertruck deve ancora essere annunciato dalla Tesla. Nel frattempo, l'ultimo avvistamento del Cybertruck per un evento a New York, mostra un veicolo decisamente ben assemblato a differenza di precedenti prototipi.