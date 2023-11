Il Tesla Cybertruck beccato in sosta vietata (e non è ancora in vendita)

Manca ormai pochissimo al debutto definitivo del tanto atteso pick-up elettrico di Tesla, eppure un Cybertruck è già stato rimosso dalla strada... Un episodio piuttosto curioso e simpatico, di certo non per chi ha visto il proprio veicolo venir portato via con la forza - le cui foto e video hanno già fatto il giro del mondo.

È successo a San Francisco, poco dopo l'arrivo del modello negli showroom sparsi in giro per i 50 Stati americani (il Tesla Cybertruck degli showroom ha una qualità più alta dei prototipi). Il tutto, ovviamente, è stato ripreso da uno smartphone e, inutile dirlo, è stato pubblicato sui social, su X e Reddit, dove il filmato ci ha messo veramente poco a diventare virale.

Vedere un Cybertruck in giro per le strade non è poi una cosa da tutti giorni; vederne addirittura uno che viene trasportato via di forza da un carro attrezzi è qualcosa di assolutamente unico. La rimozione è avvenuta solamente due giorni prima dalla partenza definitiva delle prime consegne del veicolo (ecco i primi Cybertruck pronti per essere consegnanti); un'attesa lunga quattro anni che sembra essere arrivata definitivamente alla sua conclusione.

Nel video si vede ben poco, solamente pochissimi secondi di filmato del pick-up che viene portato via. Quanto basta però per rendere chiara la situazione. Comunque sia, questo momento si rivela essere un'altra occasione (l'ennesima in questi giorni) per guardare il nuovo veicolo Tesla da vicino. Ciò che sorprende di più è vedere il carrello del carro attrezzi, quello presente sotto le ruote anteriori del Cybertruck, piegarsi sotto il peso della vettura; peso che rimane ancora un dubbio tutto svelare...