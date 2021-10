Il Tesla Cybertruck non ha le maniglie? I fan sono confusi

Tra i veicoli di imminente debutto, il Tesla Cybertruck è di sicuro tra quelli col design più particolare. Tralasciando le forme spigolose, l'assenza di verniciatura, le dimensioni assurde e l'asettico stile degli interni c'è un elemento che continua a confondere gli appassionati.

Durante lo scorso mese di marzo il CEO della casa automobilistica californiana rilasciò un discusso aggiornamento sullo sviluppo del veicolo: il pickup a emissioni zero per Musk non avrebbe avuto maniglie per l'apertura delle portiere. In quel frangente Musk non approfondì molto la questione, ma riuscì senza alcun dubbio ad alzare ulteriormente l'attenzione nei confronti del Cybertruck.

Un recente avvistamento di un prototipo del grosso veicolo sulle strade pubbliche statunitensi però ci mostra come la community di fan ha risposto alla peculiare soluzione di accesso all'abitacolo. Il breve video in fondo alla pagina, pubblicato su Reddit dall'utente GMScreech, evidenzia la quantità di persone intente a immortalare il pickup intento a lasciare un parcheggio.



Non ci è voluto molto perché gli utenti sui social si accorgessero dell'assenza delle maniglie, anche perché non c'è alcun dubbio sul fatto che i precedenti prototipi le possedessero ancora. Adesso invece le fiancate sembrano esser composte da una singola lastra di metallo completamente liscia.



Da parte nostra però aspettiamo di vedere riprese ravvicinate e di qualità maggiore, in quanto dei dettagli potrebbero essere facilmente sfuggiti. Non è da escludere in pieno ad esempio l'introduzione di maniglie della stessa tonalità della carrozzeria e con gap ridotti all'osso.



Per ora non ci resta che attendere novità ufficiali nel merito, anche se il debutto del veicolo si è leggermente allontanato: secondo una realistica stima di Elon Musk, il Tesla Cybertruck arriverà nel 2022.