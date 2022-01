Sparisce la data di lancio del Tesla Cybertruck: pick-up sempre più lontano?

Tutti noi ricordiamo con esattezza il giorno in cui Elon Musk ha presentato il Tesla Cybertruck al mondo: per noi italiani era la notte del 22 novembre 2019, una data rimasta impressa anche per l'incredibile fail dei vetri rotti in diretta. Un mostruoso pick-up elettrico che sarebbe dovuto arrivare nel 2021 ma di cui ancora oggi sappiamo poco.

Subito dopo la presentazione Tesla ha pubblicato sul suo sito le pagine dedicate al Cybertruck, con tanto di motorizzazioni differenti (Single, Dual e Tri Motor) e form per il preordine, ancora oggi del resto è possibile prenotare il proprio Cybertruck lasciando a Tesla 100 euro di acconto. Le cose però nel tempo sono cambiate, dal 2021 siamo passati a consegne previste per il 2022, in Europa addirittura a inizio 2023, ora la beffa finale: dal sito Tesla è sparita la finestra di consegna prevista.

Non esiste più una data, non possiamo sapere dunque se la finestra di lancio si sta avvicinando (e Tesla sta soltanto aggiornando i sistemi) oppure, come crediamo purtroppo, la produzione del pick-up si sta allontanando ancora di più. Propendiamo per la seconda ipotesi perché sappiamo bene in che condizioni versa il mercato auto in questo preciso momento storico: pochissime materie prime, chip introvabili, consegne di normalissime automobili possibili a 6, 9 o 12 mesi. In questo quadro desolante è probabile che Tesla stia dando priorità alle sue auto più vendute, pensiamo soprattutto a Model 3 e Model Y, restiamo però in attesa di notizie ufficiali sul Cybertruck, ormai sempre più pick-up del mistero.