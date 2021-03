Il Tesla Cybertruck non avrà le maniglie, Elon Musk lo conferma

Entro pochissime settimane Elon Musk potrebbe rivelare al pubblico il design definitivo dell'attesissimo Cybertruck, il peculiare pickup a zero emissioni attraverso il quale il miliardario sudafricano ha intenzione di rivoluzionare il segmento senza se e senza ma.

Il produttore di Fremont aveva già condiviso il design del veicolo nel novembre del 2019, ma in realtà col tempo si è scoperto si trattasse di una idea preliminare, in quanto il Cybertruck da commercializzare entro la fine del 2021 o nei primissimi mesi del 2022 sarà leggermente diverso.

A ogni modo, da un anno e mezzo a questa parte la compagnia californiana ha continuato senza sosta il suo sviluppo ritoccando numerosi elementi. E' risaputo oramai che il pickup sarà più piccolo del colosso presentato nel 2019, non avrà le tanto decantate sospensioni ad aria a causa di una scelta di tipo tecnico attuata lo scorso anno e adesso, dopo vari mesi di silenzio, abbiamo appreso che il veicolo non avrà le maniglie.

Ad affermarlo attraverso un post su Twitter (visibile in fondo alla pagina) è stato Elon Musk in persona, mentre rispondeva ad un utente piuttosto interessato all'argomento. Costui ha palesato il suo desiderio di ricevere qualche indizio sul Cybertruck, e il dirigente della compagnia lo ha accontentato.

Originariamente le maniglie erano previste, e in effetti il prototipo esposto durante la presentazione possedeva le stesse maniglie della Model S. Queste ultime scompaiono all'interno delle portiere mentre si guida o quando la vettura è parcheggiata, ma fuoriescono dalla carrozzeria quando il proprietario si avvicina alla macchina con le chiavi elettroniche oppure quando le avvicina al montante centrale.

A molti tale soluzione appare minimale ed elegante, ma in passato non sono mancate problematiche in termini di sicurezza in tal senso. Due anni fa scoppiò una polemica riguardo un incidente mortale a bordo di una Tesla perché i soccorritori non riuscirono a sbloccare le maniglie a scomparsa per tirare la vittima fuori dall'abitacolo. In questi casi un sistema apposito dovrebbe sbloccare automaticamente le maniglie, ma in quel caso pare non fu così.

A proposito di Tesla ci teniamo a comunicarvi una interessante novità proveniente dal brand di Fremont: da ieri mattina è il primo produttore di auto al mondo ad accettare pagamenti in Bitcoin per l'acquisto di vetture.