Il Tesla Cybertruck non ha l'aria condizionata? Il video dal prototipo

Il futuristico e avveniristico Tesla Cybertruck non ha l'aria condizionata? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo negli USA e cosa è trapelato da un prototipo del pick-up elettrico di Elon Musk.

Presentato nel novembre del 2019, il Tesla Cybertruck ha passato non pochi problemi produttivi - infatti non è ancora stato rilasciato ufficialmente, con Elon Musk che ha promesso la commercializzazione a partire dal 2023. Anche se il pick-up elettrico non è ancora stato consegnato ad alcun cliente, i prototipi che circolano negli Stati Uniti non sono pochi - e proprio uno di questi ha sollevato un dubbio. L'avanzato Tesla Cybertruck non ha l'aria condizionata?

Il tutto è nato da un video di Whole Mars Catalog, ripreso proprio a bordo di un Cybertruck. Vista l'alta temperatura a bordo, gli utenti che hanno realizzato il video hanno cercato di attivare l'aria condizionata, senza però trovare nulla a riguardo. Sulle Tesla oggi in commercio, l'aria condizionata si può attivare semplicemente dallo schermo centrale, mentre sul Cybertruck non c'è alcuna opzione. Le ipotesi dunque sono diverse, la più probabile secondo noi è che il prototipo in questione non avesse questa funzione, poiché semplice unità di test.

Negli USA però si sono chiesti se l'AC sarà o meno un optional a bordo del pick-up, che potrebbe arrivare sul mercato senza aria condizionata di serie. Un'altra ipotesi è che i ragazzi a bordo del prototipo non sapessero come attivare l'aria condizionata; gli uomini di Elon Musk hanno cambiato molte cose sul Cybertruck ed è possibile che l'AC sia stata spostata altrove, anche se dovrebbe essere una funzione facilmente raggiungibile e intuitiva. Potrebbe anche essere che il software non fosse abbastanza aggiornato per gestire l'aria condizionata... Sapremo la verità solo quando il Cybertruck di serie uscirà dalle fabbriche di Elon Musk.

Dal 2019 sono cambiate molte cose a proposito del pick-up californiano, ad esempio Elon Musk ha confermato cambio prezzo e specifiche del Cybertruck, non ci resta che aspettare fiduciosi la versione di produzione.