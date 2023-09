Tesla Cybertruck, qualcosa si muove? Musk ha predisposto un team di lancio

Dopo gli ultimi dettagli di Tesla Cybertruck riguardo al cassone, il lancio lancio del pickup era previsto nel terzo trimestre di quest'anno, ma sembra che Tesla non abbia ancora annunciato ufficialmente alcun evento. Alcuni dipendenti però hanno ricevuto l'abbigliamento del "Cybertruck Launch Team" da indossare durante la presentazione.

Alcune speculazioni parlano di un evento rimandato al 30 novembre, ma nonostante i progressi nella produzione presso la Giga Texas, dove il Cybertruck sarà fabbricato in serie, non ci sono annunci ufficiali né altre indicazioni. Le speranze si sono quindi trasformate in incertezza.

Su Facebook, è emersa una foto di una giacca con la scritta "Launch Team" e il logo del Cybertruck. Secondo il post originale, questa foto sarebbe stata condivisa da un amico dell'utente che lavora presso la Giga Texas. Alcuni utenti su Facebook hanno ironizzato sulla presunta errata scrittura della parola "pranzo" anziché "lancio" sulla giacca.

Inoltre, nel forum del Cybertruck Owners Club, un utente con il nome IJNYamato ha riferito di aver ricevuto l'abbigliamento del "Cybertruck Launch Team" da oltre 11 mesi, aggiungendo però anche un un enigmatico "Non preoccupatevi ragazzi, l'attesa è quasi finita. Davvero."

Infine, in agosto, Tesla aveva annunciato che i possessori di veicoli Tesla avrebbero potuto ricevere anche un invito all'evento di consegna del Cybertruck. Tuttavia, sul gruppo Facebook, un altro individuo, che sostiene di essere un dipendente Tesla, ha dichiarato che l'evento non si terrà quest'anno, ma probabilmente l'anno successivo, nel primo trimestre, e solo per pochi fortunati che potranno vedere per primi la versione definitiva di Tesla Cybertruck.