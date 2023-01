Tesla Cybertruck, qualcosa si muove: arrivi 'pesanti' alla Giga Texas

Qualcosa si muove in casa Tesla in vista della messa in produzione di massa del Cybertruck, senza dubbio il pick-up più chiacchierato e nel contempo più desiderato al mondo. Se i pre-order saranno confermati, l'azienda di Elon Musk piazzerà nei prossimi anni ben 1,6 milioni di Cybertruck, numeri davvero impressionanti.

Fatto sta che del futuro del mezzo elettrico non vi è certezza, ma in ogni caso, se le previsioni degli analisti verranno confermate, il pick-up sarà messo in produzione nel corso di quest'anno per poi essere messo in vendita all'inizio del 2024.

Il Cybertruck, che al CES è stato “sfidato” dallo spettacolare RAM 1500, era stato annunciato a novembre del 2019, dopo di che, a causa di una serie di slittamenti dovuti anche al covid e alla crisi, il suo ingresso nel mercato è stato posticipato appunto fino al 2023/2024, e questa volta sembra davvero quella buona. A confermare il tutto è stato Tegtmeyer, che ha pubblicato un video su Youtube in cui viene evidenziato un grosso carico giunto nella fabbrica in Texas di Tesla, precisamente dei grossi container di legno marchiati IDRA.

Si tratta dell'azienda che produce macchinari di grosse dimensioni per la pressofusione e che Tesla utilizza per realizzare le proprie auto, compreso appunto il Cybertruck. Siamo quindi di fronte ad un chiaro indizio circa il fatto che il colosso delle elettriche sia pronto ad entrare in pieno regime in quanto a catena di montaggio del pick-up green, e di conseguenza, a fine anno o inizio dell'anno venturo, dovremo finalmente vedere i primi mezzi sulle strade.

Tutto tace invece per quanto riguarda le specifiche tecniche mentre il prezzo, annunciato nel 2019 (39.900 dollari), dovrebbe senza dubbio lievitare alla luce della forte inflazione degli ultimi anni. L'obiettivo di Tesla è di produrre almeno 500mila pick-up nei prossimi 12 mesi anche per affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, come testimonia la presentazione del T-MAD, già ribattezzato il Cybertruck cinese.