Il Tesla Cybertruck si mostra a New York: questa volta è perfetto

Stavolta forse ci siano. Dopo avervi mostrato un esemplare di Tesla Cybertruck visibilmente mal assemblato, l'azienda ha presentato un modello decisamente migliore durante la conferenza annuale Barron a New York. Il veicolo era esposto al Lincoln Center, di fronte alla sede dell'evento, di proprietà dell'investitore miliardario Ron Baron.

In contrasto con i prototipi precedenti infatti, questo Cybertruck sembra presentare una migliore qualità costruttiva. Mentre il prototipo avvistato in California aveva mostrato lacune nei pannelli, parafanghi inadeguati e elementi disallineati, il modello esposto a New York sembrerebbe privo di molti di questi difetti.

Tuttavia, è difficile stabilire se si sia raggiunta quella famosa precisione inferiore a 10 micron menzionata da Elon Musk in un'email ai dipendenti. Il CEO di Tesla aveva infatti esortato i vari team incaricati di fare estrema attenzione durante le varie fasi d'assemblaggio. Del resto Musk si sta giocando molto con questo suv, sia da un punto di vista legato all'immagine personale, sia in termini di credibilità della sua azienda.

Questo avvistamento potrebbe indicare un miglioramento nella qualità costruttiva, ma resta da vedere se la produzione di massa sarà in grado di mantenere gli stessi standard qualitativi. Con Tesla che prevede di produrre centinaia di migliaia di Cybertruck, l'attenzione alla qualità sarà cruciale per soddisfare le aspettative dei clienti che ormai attendono da molto tempo il loro pick up elettrico.