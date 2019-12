Il Tesla Cybertruck si mostra in una massiccia versione a 6 ruote: i render

Il Tesla Cybertruck è già un veicolo robusto, massiccio e potente. A quanto apre qualcuno non si accontenta affatto, e ne ha realizzato alcuni render che lo vedono rappresentato in una variante a sei ruote.

Da quando il veicolo ha calamitato l'attenzione del pubblico alla sua presentazione ufficiale, i render (e i meme) hanno cominciato a piovere a ritmo incessante, e quelli di oggi sono tra i più interessanti in assoluto. Innanzitutto perché non riguardano ipotesi assurde come razzi attaccati alle portiere, o improponibili veicoli anfibi.

Una vettura a sei ruote potrebbe infatti non essere così lontano dalla realtà, e in effetti Mercedes ha già immesso sul mercato idee simili. Si tratta di un Cybertruck con coda allungata e la semplice aggiunta di due ruote, posizionate a pochi centimetri da quelle posteriori.

Tra le altre cose una scelta simile si sposerebbe alla perfezione con la versione Tri-Motor del pick-up di Tesla, il quale andrebbe a donare a ogni coppia di ruote un motore dedicato, per un sistema all-wheel drive a sei motrici. Di sicuro le sue capacità in ambito fuoristrada ne uscirebbero potenziate, voi cosa ne pensate?

Per gli europei c'è però un piccolo problema: secondo gli esperti il Tesla Cybertruck non sarebbe omologabile per il vecchio continente a causa delle numerose soluzioni particolari adottate in fase di progettazione.