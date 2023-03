Il Tesla Cybertruck in mostra per l'Investor Day 2023 alla Giga Texas

Mentre scriviamo questo articolo, il Tesla Investor Day 2023 è nel pieno del suo svolgimento - dunque nel corso della serata arriveranno sicuramente altre notizie. Nel frattempo abbiamo già qualcosa da mostrarvi e da raccontarvi che riguarda il Tesla Cybertruck.

Come probabilmente sapete, o avete sentito dire, l’Investor Day 2023 si sta tenendo alla Tesla Giga Texas, l’ultima fabbrica inaugurata da Elon Musk e soci, l’impianto presso cui verrà prodotto il nuovo Cybertruck, il pick-up elettrico che gli appassionati Tesla stanno aspettando da diversi anni. Ebbene presso la fabbrica è stato messo in mostra un esemplare di Tesla Cybertruck di “pre-produzione beta”, dunque molto vicino a quello che sarà il modello di serie.

Potete ammirarlo in un video pubblicato su YouTube da Tesla Daily, non è però la sola novità di questa notizia. Gli uomini di Elon Musk che sono saliti sul palco dell’Investor Day 2023 hanno confermato che il pick-up elettrico arriverà quest’anno. Ora bisogna capire se la società californiana riuscirà solo a produrlo nel 2023 oppure anche a venderlo, senza aspettare il 2024, questo però lo scopriremo nei prossimi mesi… Ricordiamo che il Cybertruck avrà il nuovo Hardware 4.0 di Tesla, un hardware next gen che avrà più telecamere di bordo, di dimensioni maggiori e un radar ad alta definizione.