Tesla Cybertruck, Morgan Stanley: 'Solo un oggetto di culto, farà flop sul mercato'

Siamo sicuri che il Cybertruck di Tesla sarà un successo? Stando alle previsioni delle analisti le prospettive non sembrano così rosa e fiori. Ne è convinta in particolare Morgan Stanley, una delle società di investimento più importanti al mondo che ha storto un po' il naso in merito alle previsioni riguardanti il pick-up di Elon Musk.

Che il Cybertruck sia mediaticamente un successo lo si capisce chiaramente dal fatto che ogni notizia sul pick-up elettrico goda di moltissima visibilità: ma avrà lo stesso clamore anche sul mercato?

Secondo alcune notizie non ufficializzate fino ad oggi il Cybertruck di Tesla ha ricevuto ben 1,6 milioni di preordini. Chiaro che se anche solo la metà dei pre-order venisse confermata si tratterebbe di ben 800mila vetture piazzate sul mercato, un numero enorme visti i dati di vendita del mercato attuale.

Peccato però che Morgan Stanley non prenda in considerazione tali dati, scrivendo che, a suo modo di vedere, il pick-up "sarà molto probabilmente un'auto per appassionati con un volume di vendita molto più limitato", circa 50.000 unità in un anno.

Si tratta quindi di una cifra notevolmente ridotta rispetto ai pre-ordini, neanche del 10 per cento: sarà reale questa stima? Morgan Stanley aggiunge: “Riteniamo che il Cybertruck abbia più valore in senso culturale che in senso economico diretto. Allo stesso tempo, incoraggiamo i nostri lettori a chiedersi: quanti Cybertruck possono arrivare contemporaneamente a una conferenza genitori-insegnanti o a una partita di calcio giovanile prima di perdere un po' di quell'indescrivibile... qualcosa?".

L'istituto di credito vede quindi il pick-up come un oggetto di culto e non una vettura per la massa e per tutti i giorni: previsione azzeccata o clamoroso abbaglio? Fino ad oggi, non va dimenticato, qualsiasi cosa abbia toccato Elon Musk si è trasformato in oro, e basta vedere l'enorme successo ottenuto con tutti i suoi modelli di auto Tesla, senza dimenticarsi di SpaceX o Open Ai, l'azienda che sta a capo di ChatGPT, l'IA del momento.

Possibile che il manager sudafricano fallisca in quello che è storicamente una delle "creature" più apprezzate dallo stesso? Lo scopriremo nei prossimi mesi nel frattempo possiamo goderci il recente testa a testa fra il Cybertruck e il Semi alla Gigafactory Tesla del Texas. Sempre negli scorsi giorni è stato fotografato un Cybertruck con un gigantesco tergicristalli.