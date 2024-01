Tesla Cybertruck, ecco il primo modello in versione bianco satinato

Tesla ha inaugurato le consegne dei primi dieci Cybertruck il 30 novembre, con modelli della serie Foundation al prezzo di partenza di 120.000 dollari.

Ricordiamo che di base, il pick elettrico esce con una carrozzeria grigia in acciaio inossidabile, ma c'è chi già si sta dilettando con personalizzazioni uniche, come ad esempio questo bellissimo Tesla Cybertrcuk di colore verde militare, a mò di veicolo dell'esercito insomma.

Il team di T Sportline adesso si è voluto spingere un po' più oltre: questo kit wrap ha trasformato tre Cybertruck in una finitura nera opaca e bianca lucida con un risultato niente male. In particolare, un esemplare è stato vestito con una luminosa pellicola 3M Satin White, abbinata a cerchi da 20 pollici multirazza neri satinati e pneumatici Falken. Le pinze dei freni sono state dipinte di rosso, con la scritta "TESLA" in bianco, un dettaglio di design unico nel suo genere.

Sebbene in Europa probabilmente non vedremo mai Tesla Cybertruck in Europa, la fantasia che stanno mostrando singoli individui, ma anche interi team di preparatori attorno a questo veicolo, stanno contribuendo a creare un vero e proprio fenomeno del web. Con video proveninenti da ogni dove che mostrano Cybertruck tutti diversi fra loro con peculiari modifiche e upgrades.