Tesla Cybertruck o Model X? La polizia canadese lo chiede direttamente a Elon Musk

La Divisione di Sicurezza della Polizia autostradale provinciale dell'Ontario ha di recente inviato un tweet direttamente a Elon Musk, CEO di Tesla, chiedendogli quale tra Model X o Cybertruck possa essere la migliore pattuglia per la polizia.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, ma è molto già interessante il fatto che il dipartimento di polizia abbia esposto la domanda. Discutibilmente interessante invece la qualità delle risposte ricevute su Twitter. Purtroppo, fino a questo momento, Musk non ha ancora commentato la faccenda pubblicamente.

Come potete vedere voi stessi tramite l'allegato in fondo alla pagina, la OPP Highway Safety Division si è anche presa il tempo di creare dei render di Cybertruck e Model X con il loro badge ufficiale. Al momento solo piccole entità di sicurezza sparse hanno già richiesto le elettriche californiane per svolgere il proprio lavoro. Ad esempio la polizia di Westport ha da poco acquistato alcune Model 3 per avere a disposizione la Modalità Sentinella, mentre il sindaco di una città messicana pochi mesi fa ha preordinato ben 15 Cybertruck in più varianti per le mansioni più disparate.

La Model X però al momento costa molto di più delle vetture appena accennate e i costi, nel caso di un ordine numeroso, potrebbero risultare proibitivi. Il Cybertruck invece ha un prezzo di partenza meno salato, e può a ogni modo svolgere bene il proprio lavoro: è veloce, è spazioso ed è anche piuttosto solido.

A proposito di Modalità Sentinella, la funzione proprietaria Tesla ha recentemente beccato il possessore di una Nissan LEAF mentre era intento a scollegare una Tesla dalla colonnina per ricaricare la propria auto. Il video è inconfutabile.