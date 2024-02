Il Tesla Cybertruck ha una modalità per viaggiare in acqua: funziona davvero?

Il Tesla Cybertruck fa ancora parlare di sé: il pick-up elettrico è stato guidato attraverso un corso d’acqua in una delle prime prove della Wade Mode - che però non è un’attività coperta dalla garanzia.

Nonostante le dichiarazioni di Elon Musk riguardo la possibilità futura di vedere i veicoli Tesla galleggiare sull’acqua e fungere da imbarcazioni, queste non sono ancora state prese seriamente in considerazione, del resto le attuali garanzie della casa automobilistica non vanno d’accordo con l’ingresso in acqua dei veicoli. Con l’avvento del Cybertruck però il CEO di Tesla ha riconfermato le precedenti affermazioni, considerato il fatto che si tratta di un veicolo pensato per le tipologie più svariate di superfici stradali; a tal proposito il pick-up dovrebbe essere sufficientemente impermeabile da attraversare piccoli corsi d’acqua proprio come fosse una piccola imbarcazione.

Elon Musk ha anche aggiunto che l’obbiettivo posto per il pick-up di casa Tesla è quello di rendere possibile l’attraversamento marino del percorso che separa la Starbase di SpaceX e South Padre Island in Texas, lungo circa 360 metri. Inoltre da quando Tesla ha introdotto la Wade Mode, che consente al Cybertruck di entrare in acqua alzando al massimo le sospensioni, l’idea che si possa davvero attraversare piccoli fiumi ha iniziato a prendere una forma più concreta, tanto che qualcuno ha già avuto l’istinto di provare la modalità.

Anche se tutto sembra perfetto e divertente, all’attivazione della modalità Tesla avverte che i danni eventualmente subiti durante l’attività fuoristrada non sono coperti dalla garanzia. Tesla raccomanda inoltre di non superare gli 80 cm di acqua e avverte della possibilità di incombere in alcuni rischi. Tornando all’esperimento in oggetto, il primo test, con circa 30 cm di acqua, non ha causato problemi significativi al Cybertruck; nei test successivi, l'acqua alta e la velocità eccessiva hanno invece creato qualche difficoltà aggiuntiva, il veicolo però ha comunque superato l'ostacolo. Tuttavia, si sono verificati danni minori, con parti in plastica staccate e un guasto che ha colpito i pulsanti posteriori per la gestione del cassone. Forse è ancora presto per dire che il Cybertruck può navigare... Al contrario, una cosa certa che sa fare il Cybertruck è accelerare brutalmente durante le drag race.