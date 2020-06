Tesla Cybertruck militarizzato: è l'idea di 'The Hacksmith'

Se non conoscete il canale YouTube di the Hacksmith vi diciamo che i ragazzi i quali lo gestiscono trattano concept di film, fumetti e videogiochi e li trasformano in prototipi nel mondo reale. Dal reveal del Tesla Cybertruck i the Hacksmith non stavano più nella pelle, e il risultato lo potete ammirare grazie al video in alto.

Sarebbe stato bello trovarci di fronte a un vero e proprio Cybertruck modificato ma, dato che quest'ultimo non è ancora stato lanciato sul mercato da Elon Musk, dobbiamo accontentarci di una variante "rimpicciolita" ma a quattro ruote motrici, con tre propulsori elettrici e dalle performance pazzesche. Da quel che dicono i proprietari del canale YouTube il veicolo sarebbe in grado di garantire una forza trainante superiore a quella di un Ford F-150, e da questo punto di vista non vediamo l'ora di assistere a una sfida diretta.

In ogni caso, se anche la promessa non dovesse esser mantenuta, dobbiamo comunque fare un plauso a tutti i membri di the Hacksmith, nonostante il periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, dalle proteste, dalle manifestazioni e dalla grossa crisi finanziaria, si sono messi al lavoro di gran lena per militarizzare un piccolo Tesla Cybertruck.

Il video in alto approfondisce la questione più di quanto abbiamo fatto noi e mostra da ogni angolazione il fantastico progetto, che potrebbe dare un'idea per un uso militare serio nel corso del prossimo futuro. Per concludere restando in tema vogliamo rimandarvi a degli interessantissimi render, che ritraggono un Tesla Cybertruck pronto per fare da rover all'interno di una missione spaziale con destinazione Luna. Il pensiero è sicuramente azzardato, ma pensando all'estro di Elon Musk e ad un eventuale coinvolgimento della sua SpaceX (l'ultima missione è stata un trionfo), possiamo dire non sia del tutto campato per aria.