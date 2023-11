Tesla Cybertruck: marcia indietro sulla 'clausola di non rivendita'

Tesla aveva posto della condizioni di vendita restrittive per il suo prossimo pick up elettrico, il Cybertruck. La reazione del web si è fatta subito sentire, e ora pare che la compagnia abbia "ritrattato" queste condizioni.

Tali restrizioni imponevano delle sanzioni finanziarie ai proprietari che avessero cercato di rivendere il veicolo nei primi 12 mesi. Dopo che la notizia ha suscitato reazioni negative, la società ha apportato una modifica al contratto di acquisto, rimuovendo la clausola di non rivendita specifica per il Cybertruck.

La decisione di eliminare questa clausola ha alimentato speculazioni sulla posizione di Tesla riguardo a questa politica controversa, e ha generato discussione sulla necessità di limitare la rivendita di un veicolo non particolarmente esclusivo. Ciò accade per alcune automobili di una certa rarità, una di queste è la Rolls-Royce Spectre, ma in questo caso non si comprende la necessità di condizioni simili per un veicolo che verrà prodotto in massa.

Questo passo indietro di Tesla potrebbe essere stato influenzato dalla discussione pubblica, e non è da escludere che potrebbero esserci ulteriori novità in merito nei prossimi mesi. Vi è infatti la possibilità che Tesla, piuttosto che eliminare questa condizione, si limiti semplicemente a riscriverla in modo diverso, oppure a prendere accordi con gli acquirenti al momento dell'acquisto attraverso contratti a parte e svincolati da quello di vendita.