Tesla Cybertruck 'maltrattato': Joe Rogan lo colpisce con arco e frecce

Elon Musk è tornato a parlare di Cybertruckdurante una puntata del podcast di Joe Rogan. Durante lo show Rogan (assistito dallo stesso Musk) ha svolto un sorta di "test in diretta" con l'ausilio di arco e frecce. Il camion elettrico di Tesla sembra aver superato brillantemente la prova.

Il video mostra uno spezzone dello show dove Musk e Rogan discutono delle caratteristiche del mezzo e delle sue potenzialità in termini di sicurezza. A seguìto di una provocazione di Rogan, segue un taglio dove si può vedere la troupe del conduttore e Elon Musk di fronte a un Cybertruck pronti per il test. Il risultato è stato a dir poco impressionante: sembra infatti che Cybertruck sia ben protetto grazie alla sua scocca in acciaio.

La freccia di un arco da tiro, come quello usato in questo test, può arrivare anche a 400 km/h; l'impatto col camion elettrico ha provocato appena un'ammaccatura. Considerando la distanza di tiro non possiamo che affermare che quantomeno la scocca sembra essere piuttosto resistente.

Successivamente Musk ha anche affermato che il veicolo è antiproiettili, ma (scherzosamente in seguito ad una domanda di Rogan) non antimine; dunque non è consigliabile usare il Cybertruck in territori di guerra.

La presentazione di Tesla Cybertruck è prevista (ad oggi) per il 30 Novembre, intanto in Cina, Xpeng ha presentato un fuoristrada a 6 ruote di chiara ispirazione al truck di Tesla: si chiama Land Aircraft Carrier.