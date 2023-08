Tesla Cybertruck più leggero della concorrenza? Gli esperti: 'Ecco perché potrebbe!'

Secondo alcuni specialisti, analizzando immagini di fabbrica e alcune foto che ritraggono Tesla Cybertruck camuffato circolate in rete, il SUV potrebbe pesare meno del Rivian R1T e dell'Hummer EV, due altri veicoli elettrici di riferimento nel settore.

Tesla Cybertruck sta attirando molta attenzione e interesse nella cultura automobilistica, poiché ci sono poche informazioni ufficiali disponibili e fin troppe congetture. Queste ultime previsioni sono basate sulle caratteristiche di progettazione del Cybertruck. In particolare, viene menzionata un sottoscocca anteriore composta da un unico pezzo e anche nella parte laterale e posteriore del veicolo. Queste soluzioni basate su un sistema di lavoro chiamato: "Giga casting" potrebbero contribuire a ridurre il peso complessivo del veicolo e migliorare le prestazioni.

Queste sono e rimangono, per ora, solo congetture, poiché le informazioni ufficiali sul Tesla Cybertruck sono ancora limitate. Solo quando il veicolo sarà effettivamente disponibile, si potranno avere conferme e valutazioni più precise sulle sue caratteristiche e prestazioni. Fino ad allora, il Cybertruck continuerà a essere oggetto di intense speculazioni e discussioni nella comunità automobilistica.

Altre analisi suggeriscono che la struttura frontale, inclusi i montanti A e B, sia estremamente rigida e probabilmente realizzata in acciaio al boro o acciaio stampato a caldo, che conferirebbe al veicolo una forte robustezza strutturale.

I motivi per cui Cybertruck potrebbe pesare meno di altri elettrici come l'R1T e l'Hummer EV, sarebbero da ricercare proprio nella sua costruzione unibody. Tuttavia, è stato indicato che il peso del Cybertruck per scopi fiscali potrebbe essere di circa 6.000 sterline (è una misurazione che categorizza i veicoli in base al peso), il che lo classificherebbe come autocarro leggero secondo le normative della Federal Highway Administration.

Vedremo se Tesla sarà in grado di fare il miracolo riuscendo a lanciare sul mercato un veicolo con le caratteristiche di un SUV elettrico ad alte prestazioni, ma con caratteristiche da camion leggero: la sfida è ancora aperta. Intanto, segnaliamo un nuovo sondaggio di Bloomberg secondo cui i possessori di Tesla Model 3 adorerebbero Cybertruck, ma non Elon Musk.