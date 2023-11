Tesla Cybertruck, leak delle specifiche: 5.000 kg di traino più 1.133 nel cassone

All'esterno di uno store di Tesla a San Diego è spuntato un cartello pubblicitario che mostra alcuni dettagli interessanti del prossimo suv elettrici Cybertruck che sarà presentato il prossimo 30 novembre.

L'immagine riporta un Cybertruck con delle frecce volte a indicare alcune caratteristiche sostanziali del veicoli. Tra queste vi sono l'enfansi sulla carrozzeria realizzata in acciaio inossidabile (questa caratteristica ha creato dei problemi in fase di assemblaggio, con alcune unità non proprio perfette a livello costruttivo).

Oltre a questo, il focus verte anche sulla resistenza dei vetri e sulle sospensioni pneumatiche adattive; tutte cose che, in realtà, già sappiamo. La novità vera però riguarda invece le capacità di carico del suv. Fino ad ora infatti vi erano solo ipotesi e mezze dichiarazioni da parte dello stesso CEO Elon Musk. Il cartello riporta chiaramente un valore di 2500 libbre di peso (circa 1.133 kg) di carico e 11.000 libbre (circa 5.000 kg) di capacità di traino.

In un vecchio video vi avevamo mostrato un Cybertruck che trinava un razzo di Space X dal peso di 7.000 kg. Questi numero, dunque, sembrano essere più conservativi rispetto alle effettive potenzialità del mezzo. Tesla, evidentemente non ha intenzione di strafare con i numeri e di lasciare un po' di margine.