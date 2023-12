Tesla Cybertruck, col kit Unplugged diventa ancora più cattivo

La presentazione di Tesla Cybertruck ha suscitato curiosità in tutto il mondo. Con l'arrivo del celebre pick up elettrico, che per 4 anni è stato oggetto di chiacchiere e ipotesi, il sito di unplogged performance si è riempito di una vasta possibilità di allestimenti.

A spiccare tra tutti sono i vari kit che possiamo aggiungere al Cybertruck. Tra queste vi sono una serie di migliorie più o meno significative e costose. Al costo di 2.295 dollari vi è la possibilità di installare una barra in metallo (presumibilmente anch'essa in acciaio come la carrozzeria) sotto il pick up, in modo da proteggerlo da urti provenienti dal basso.

A 3.995 dollari vi è un paraurti posteriore con alloggiamento per un gancio di traino, mentre a 1.995 dollari si può avere il cofano e il paraurti frontale in fibra di carbonio, in un mix di colori tra il grigio e il nero. Alla stessa cifra si può anche optare per un copri cassone portapacchi.

Infine vi sono varie scelte di cerchi, dischi dei freni, altre coperture e addirittura un kit di alloggiamento per un'antenna Starlink. Tutte queste piccole modifiche possono trasformare Tesla Cybertruck in un vero e proprio "rugged pick up".

Purtroppo il sito è sprovvisto di un configuratore 3D. Sarebbe stato molto interessante poter dare un'occhiata al risultato finale queste piccole migliorie applicate tutte insieme. Pare infine che, dalle ultime informazioni, Tesla Cybertruck potrebbe non essere commercializzato in Europa.