Tesla Cybertruck, anche Justin Bieber entra nel ristretto club del pick-up di Elon Musk

Per quanto possa interessare o meno, per le strade di Los Angeles, è stato immortalato un Tesla Cybertruck guidato da Justin Bieber. L'arrivo di questo veicolo, dopo quattro anni di attesa, ha scatenato un interesse senza precedenti. L'emozione generata da questa innovativa creazione si sta diffondendo rapidamente anche tra i vip.

Del resto anche Lady Gaga pare essere stata "catturata" dal design del SUV di Elon Musk. È evidente che il Cybertruck si sta già affermando come una tendenza nell'industria automobilistica, trasformando i suoi possessori in ambasciatori involontari del marchio. Tra le altre celebrità di spicco, citiamo anche Pharrell Williams, Serena Williams, Jay Leno, Kim Kardashian e Jay Z, hanno già dimostrato il loro interesse per questo veicolo innovativo.

Justine Bieber è da sempre un appassionato del mondo automobilistico. La sua recente apparizione alla guida del Cybertruck insieme a sua moglie Hailey durante una visita in chiesa a Los Angeles ha catalizzato l'attenzione dei media e dei fan. Tuttavia, non sappiamo se Bieber sia effettivamente il proprietario del veicolo. Il foglio di carta Tesla posizionato sul parabrezza sembra suggerire che potrebbe trattarsi di un test o di una partnership pubblicitaria.

Indipendentemente dalla dinamica esatta, il fatto che un altro vip sia stato immortalato a bordo del Cybertruck facendo notizia, evidenzia ancora una volta la potenza del marchio Tesla nel generare interesse senza ricorrere a campagne pubblicitarie tradizionali. Il coinvolgimento di personalità di spicco come Justin Bieber amplifica ulteriormente l'aura di desiderabilità attorno al Cybertruck, incoraggiando potenziali acquirenti a prendere in considerazione l'acquisto di questo veicolo innovativo.

Vi riportiamo invece, anche la notizia di un Tesla Cybertruck venduto per il doppio del prezzo originale presso un sito di rivendita di auto. Questo esemplare pare appena consegnato. Si tratta di uno dei tanti casi di reselling nonostante le pesanti penali che da contratto Tesla impone sul Cybertruck.