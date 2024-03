Tesla Cybertruck, invasione di flippers online: prezzi fino a 290mila dollari

Vi avevamo già parlato del fatto che il fenomeno di reselling del Tesla Cybertruck, nonostante le sanzioni imposte da Tesla, stava iniziando a diffondersi anche in Europa. Adesso possiamo confermarvi che siamo di fronte ad una vera e propria invasione di Cybertruck rivenduti a prezzi spropositati.

Per farvi un primo esempio, un esemplare noto, recentemente venduto all'asta di Manheim, è ora di nuovo sul mercato, che frutterebbe al nuovo proprietario un profitto di 45.000 dollari. Finora, Tesla sembra non aver attuato misure per far rispettare tale clausola, e alcuni ritengono che potrebbe decidere di non farlo mai effettivamente per non accendere troppo gli animi dei consumatori. Detto in modo più diretto: Tesla ha sfidato tutti con la sua famosa clausola anti rivendita, ma pare che di fronte agli impavidi, abbia deciso di fare un passo indietro per non logorarsi troppo l'immagine.

Infatti, come era prevedibile, questa restrizione non sembra aver dissuaso coloro che desiderano lucrare rapidamente con il Cybertruck. La creatività nell'eludere tali restrizioni è una costante, soprattutto di fronte agli incentivi fiscali in vigore negli Stati Uniti. Nonostante gli sforzi delle case automobilistiche per scoraggiare questa pratica, i veicoli finiscono comunque sul mercato, consentendo a chi infrange gli accordi di ottenere considerevoli guadagni.

Ma in apertura vi abbiamo parlato di "invasione" per una ragione ben precisa: se prima gli annunci di rivendita dei Cybertruck apparivano solo in siti qua e là di rivenditori privati in cerca di fortuna, adesso il fenomeno si è esteso pure nel circolo delle aste di alto profilo; un ulteriore prova del fatto che Tesla non sta applicando le norme che essa stessa ha importo sui contratti d'acquisto del proprio pick up elettrico.

L'ultima transazione si è svolta all'asta di Manheim, dove un concessionario Porsche ha acquistato un Cybertruck per 244.000 dollari. Il venditore ha rivelato in un'intervista di aver acquistato e venduto diversi Cybertruck, alcuni in modo discreto e altri più apertamente. Consulenti legali hanno suggerito che far rispettare la clausola di non rivendita è complicato e probabilmente non conviene a Tesla.

L'attuale Cybertruck, precedentemente acquistato dal concessionario Porsche, è ora in vendita per 289.999 dollari, che porterebbe a un significativo profitto per il terzo proprietario dopo aver arricchito i venditori precedenti rispettivamente di 100.000 e 34.000 dollari. Possiamo dire quello che vogliamo in merito a questo fenomeno, però non possiamo non evidenziare il fatto che c'era da aspettarselo.

Questa pratica di rivendita potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, con molti altri veicoli che passano di mano in mano lontano dagli occhi del pubblico. Senza l'intervento di Tesla per impedire questa pratica, il mercato secondario del Cybertruck sembra destinato a prosperare. Tesla, infatti, non sta producendo il Cybertruck in modo redditizio in questa fase iniziale di produzione. Dunque, sembra che per ora i maggiori benefici di questo veicolo siano per i rivenditori più che per Tesla stessa.