Tesla Cybertruck, ecco gli interni del pick-up: così bene non si erano mai visti

E' stato diffuso in rete un breve video che offre la vista migliore mai ottenuta degli interni del Cybertruck, incluso uno sguardo all'interfaccia principale dell'auto in funzione. Con l'avvicinarsi della produzione stiamo vedendo il Cybertruck sempre più spesso: l'ultimo di questi mostra il pick up dopo un crash test.

Il video presenta una panoramica degli interni del Cybertruck con didascalie in russo. Sembra che il video sia stato realizzato da qualcuno che probabilmente non era un dipendente di Tesla, forse un autotrasportatore o un individuo che ha avuto accesso temporaneo al veicolo.

L'auto indica una carica della batteria dell'84%, ma manca un display dell'autonomia, nonostante il tentativo di toccarlo da parte dell'autore del video. Inoltre, lo schermo presenta un indicatore "scorri per cambiare marcia", simile a altre nuove Tesla che hanno eliminato il tradizionale leva del cambio.

Sulla console centrale, sono presenti dei portabicchieri ottagonali, simili a quelli posizionati sui sedili posteriori. Entrambi i portabicchieri dispongono di due punti di ricarica per dispositivi mobili posizionati davanti a loro. Per quanto riguarda il sedile posteriore, non sembra ci sia nulla di particolarmente nuovo, a parte il massiccio tetto in vetro che appare piuttosto ampio dall'interno.

Il video mostra anche una visualizzazione del Cybertruck parcheggiato su un rendering di un terreno a bassa risoluzione, apparentemente una visualizzazione predefinita per un veicolo parcheggiato. Inoltre, dietro lo schermo, è visibile la nuova striscia di illuminazione ambientale colorata, già introdotta su Model 3 Refresh e sulla Model Y per il mercato cinese.