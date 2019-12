Il Tesla Cybertruck è troppo ingombrante? Eccone uno grande la metà

Il Tesla Cybertruck ha sconvolto il grande pubblico per diversi motivi, a partire dalle sue linee squadrate e ad arrivare alla sua potenza, soprattutto in versione Tri Motor. Anche le sue incredibili dimensioni però hanno catturato l’attenzione. E se Elon Musk costruisse un Cybertruck più piccolo?

Qualcuno ovviamente gli ha già posto la domanda su Twitter, con il CEO che non ha chiuso completamente le porte all’idea ma ha comunque fatto capire che non avverrà in tempi brevi. Qualcuno così ha deciso di costruirsi un Tesla Cybertruck compatto in totale autonomia. Ebbene i ragazzi di The Hacksmith hanno realizzato un modello che è di fatto la metà dell’originale, tanto da sembrare un Cybertruck “tascabile”.

La sua carrozzeria è in acciaio inossidabile, ha un motore elettrico e una batteria (almeno nel progetto generale, che sarà concluso in un nuovo episodio), si tratta dunque di un lavoro eseguito abbastanza a modo. Per realizzarlo i ragazzi di The Hacksmith hanno utilizzato 17 parti di acciaio diverse, nel video che trovate in pagina inoltre potete vedere tutto il curioso e minuzioso lavoro di realizzazione. Nella vettura miniaturizzata ci entrano perfettamente due persone, anche se è un po’ come stare in una vecchia 500 (o quasi), si sta abbastanza stretti, comprereste mai un Cybertruck così piccolo o preferite il gigante originale?