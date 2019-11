Il Tesla Cybertruck è indistruttibile? Ecco una BMW X5 crivellata di proiettili

Elon Musk ne ha combinata un’altra delle sue, anche se indirettamente. Con la presentazione del Tesla Cybertruck ha scatenato non solo l’ironia dei concorrenti, anche il loro spirito di competizione. BMW ad esempio ha tempestato una nuova X5 di proiettili, altro che mazzate in live streaming.

Già vi abbiamo mostrato il tweet con il quale il marchio ha lanciato delle frecciatine all'indirizzo di Tesla, dichiarando come la protezione VR6 del SUV BMW X5 sia in realtà “bulletproof”, ovvero resistente ai proiettili - altro che pallette di metallo. Ebbene ora siamo in grado di mostrarvi le immagini dei test portati avanti da BMW, con la X5 effettivamente crivellata di proiettili e in grado di resistere in modo eccellente ai colpi, con i vetri sì disastrati ma non rotti del tutto o sfondati.

Non sappiamo cosa i grandi produttori del mercato si siano messi in testa questa volta, dove dovremmo andare esattamente con questi mezzi corazzati? Per quanto ne sappiamo Milano non è ancora la Bagdad ai tempi della Guerra nel Golfo o la Raqqa del conflitto con l’ISIS; così come avvenuto con la velocità, si pensi alla sfida fra la Porsche Taycan e la Tesla Model S al Nürburgring, anche questa volta sarà una battaglia a distanza fra chi pensa di avere il prodotto migliore, più resistente, più indistruttibile. Anche questo in fondo fa parte del gioco.