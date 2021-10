Il Tesla Cybertruck è incredibile: ecco un nuovo video sul pickup elettrico

Il Tesla Cybertruck è uno dei veicoli più attesi in assoluto, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Il pickup a zero emissioni promette infatti specifiche tecniche da urlo e uno scalino d'ingresso per niente eccessivo: si dovrebbe partire dai 39.990 dollari per arrivare ai 69.990 dollari dell'assurda versione tri-motor.

I consumatori avrebbero dovuto metterci su le mani a breve, ma a causa di problemi di varia natura, specialmente in termini logistici, il debutto del Cybertruck è rimandato al 2022. Allo stesso tempo lo sviluppo procede regolarmente, così come i numerosi test in strada. Questa volta però vogliamo soffermarci su una breve ma interessante clip dalla durata di poco superiore al minuto condivisa dall'utente Twitter Harsimran Bansal.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al post in fondo alla pagina, Bansal ha registrato il tutto presso uno dei negozi Tesla. Il video mostra il Cybertruck mentre si aggira in vari ambienti: all'inizio è in città, poi si sposta in una periferia dominata dalla natura, e in seguito si esibisce persino in fuoristrada. In ogni circostanza il suo look è veramente particolare, e sembra calzare a pennello con tutto ciò che lo circonda.



Verso la fine il Cybertruck raggiunge quella che a breve sarà la sua casa: lo stabilimento di Austin, Texas (Giga Texas è colossale), nei prossimi anni sfornerà centinaia di migliaia (se non milioni) di pickup a emissioni zero. La scena più intrigante resta però quella relativa alle scodate in campagna, ma a giudicare dagli artefatti è probabile che siamo davanti ad uno spezzone in computer grafica.



Il CEO del brand, Elon Musk, ha più volte ribadito la peculiarità estetica del veicolo, che in effetti pare realizzato in CGI anche quando si immette fisicamente in strada. Da parte nostra non vediamo l'ora di assistere alla commercializzazione del Cybertruck, ma per chiudere senza allontanarci da Palo Alto vogliamo rimandarvi ad una notizia piuttosto particolare: Tesla toglie la FSD Cittadina a chi guida male.