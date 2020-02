Il Tesla Cybertruck incontra Ritorno al Futuro in un bellissimo video fanmade

Pensavate di aver visto il nuovo Tesla Cybertruck davvero in ogni situazione possibile? Beh ne mancava ancora una: qualcuno ha portato il pick-up elettrico di Elon Musk nel mondo di Ritorno al Futuro.

Proprio il primo Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis, nell'esatto momento in cui la leggenda è iniziata. La scena la conosciamo tutti a memoria: Marty McFly raggiunge l'amico Doc nel parcheggio del Twin Pines Mall nel cuore della notte, poiché lo scienziato ha qualcosa di incredibile da mostrargli. Nel film originale la meraviglia stava tutta in una futuristica DeLorean DMC-12 modificata a dovere per l'occasione (tra l'altro ricordiamo che DeLorean ha intenzione di rilasciare una nuova versione aggiornata della vettura), capace di viaggiare nel tempo una volta raggiunte le 88 miglia all'ora; oggi a compiere questo "ingrato" compito è proprio il Cybertruck di Tesla, in un filmato fanmade di fattura davvero eccelsa.

Non è la prima volta che vediamo il Cybertruck in video simili, l'auto è infatti entrata prepotentemente nell'immaginario comune e ha ispirato diversi utenti del web, che hanno portato il pick-up all'interno di videogiochi famosi oppure di film classici degli anni '80. A livello di Design, il Cybertruck ha incontrato la resistenza di molti, di certo però Elon Musk ha fatto si che della sua nuova auto se ne parlasse in ogni salsa - e già questa potrebbe essere da sola una grande vittoria.