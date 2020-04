Il Tesla Cybertruck sarà 'in grado persino di galleggiare', parola diElon Musk

Secondo il CEO di Tesla, il conosciutissimo Elon Musk, il Tesla Cybertruck sarà persino in grado di galleggiare per un po'. Si tratta di una ulteriore capacità dell'incredibile veicolo che non smette di stupirci a parecchi mesi dal suo arrivo sul mercato.

E' da un po' ormai che Musk continua a lodare le possibilità dei suoi veicoli elettrici, e quella di "nuotare" era emersa già in passato. Egli stesso aveva dichiarato che il conducente di una Tesla Model S avrebbe potuto farla comportare "come una barca" per un intervallo di tempo non precisato. Ecco un suo post di qualche anno fa:"Lo sconsigliamo assolutamente, ma la Model S è in grado di galleggiare abbastanza da potersi comportare come una barca per un breve periodo di tempo. La spinta è garantita dalla rotazione delle ruote."

Il motivo di ciò è da ricercare nell'enorme, ed ermeticamente sigillato, pacco batterie, situato inoltre nella parte bassa del veicolo, e che fa praticamente da galleggiante quasi naturale almeno per qualche secondo. In pratica è una caratteristica insita in molti veicoli completamente elettrici, e Elon Musk questa mattina ha rincarato la dose sull'argomento rispondendo ad un utente su Twitter, che ha chiesto:"Hai pensato alla profondità di guado del Cybertruck? Vado a caccia e a pesca, e a volte ho bisogno di attraversare dei ruscelli. Potrei farlo senza danneggiare il veicolo?". La risposta di Elon Musk non si è fatta attendere:"Sì. Sarà anche in grado di galleggiare brevemente."

Insomma il CEO della casa automobilistica californiana ci tiene a tenere alti gli entusiasmi, ma adesso vi rimandiamo ad un'altra notizia sul Cybertruck, ecco infatti come sarà dopo le modifiche per l'omologazione mondiale. Per chiudere vogliamo citare i rimborsi che Tesla sta emettendo verso i clienti del servizio di assicurazione proprietario, atti a ridurre il carico economico sui cittadini chiusi in casa per le restrizioni dovute al Covid-19.