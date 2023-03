Il Tesla Cybertruck è meno imponente del prototipo: più compatto del Ford F-150 Raptor

Presentato al mondo a fine 2019, il Tesla Cybertruck non ha purtroppo ancora visto la luce, del resto nel mezzo c'è stata una pandemia e c'è ancora una guerra in corso. Il 2023 però sarà l'anno della messa in produzione del pick-up di Elon Musk: la versione finale sta per arrivare e ora conosciamo le dimensioni.

Ovviamente si tratta di dimensioni stimate, non ufficiali, arrivano però da una fonte molto interessante. A diffonderle sul web è stato Matthew Donegan-Ryan, un investitore Tesla che all'Investor Day 2023 dello scorso 1 marzo è riuscito a parlare con un manager della compagnia che ha confermato non pochi dettagli sul Cybertruck. Fra questi ci sarebbero anche le dimensioni finali del pick-up.

Finché non avremo informazioni ufficiali sarà meglio prendere le indiscrezioni con le "pinze", ecco in ogni caso di che dimensioni si parla. Il Tesla Cybertruck con gomme da 35" dovrebbe essere lungo 5,87 metri con 3,68 metri di passo, largo 2,13 metri senza specchietti, mentre l'altezza sarà variabile grazie alle sospensioni ad aria. Il cassone posteriore sarà lungo 1,85 metri, largo 1,24 metri (lo spazio che incorpora le ruote), con un'apertura larga 1,45 metri. Sono sicuramente dimensioni di una certa importanza, non è comunque il veicolo maestoso visto nel 2019.

Messo a confronto con un F-150 Raptor SuperCrew con gomme da 35", il Tesla Cybertruck risulta anche più compatto: il pick-up Ford infatti è lungo 5,91 metri con 3,69 metri di passo, largo 2,2 metri e alto 2 metri. Nonostante questo il cassone è lungo "solo" 1,7 metri con 1,29 metri di larghezza e 1,53 metri di apertura. A fronte di questo rumor, il Cybertruck è sicuramente meno imponente del prototipo e molto più "umano".

Fra le altre indiscrezioni si parla anche di uno schermo centrale da 18" e di un display posteriore per la seconda fila di sedili esattamente come sulle nuove Model S e Model X. Sembra poi certo che il Cybertruck avrà accessori compatibili con la rete di bordo a 48V.