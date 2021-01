Il Tesla Cybertruck è imminente, parola di Elon Musk

Nel corso delle ultime ore Tesla è tornata alla grande sotto la luce dei riflettori per aver mostrato al mondo l'aggiornamento di Tesla Model S e Model X e una variante di Model S assolutamente fuori di testa: la Plaid+.

Questa porta sull'asfalto delle specifiche davvero incredibili, con una potenza di circa 1.100 cavalli, un'autonomia di 840 chilometri per singola carica, uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e una velocità di punta misurabile in 320 km/h. Siamo davanti a una delle auto elettriche più potenti di sempre, nonché di fronte a quella col range più elevato in assoluto.

Su quest'onda lunga di interessanti novità, il CEO del produttore californiano, Elon Musk, ha rivelato un dettaglio non da poco sul suo Tesla Cybertruck: il design del pickup elettrico è praticamente ultimato, pertanto entro pochi mesi il team di Fremont potrebbe anche dare il via alla produzione in serie.

"Abbiamo completato quasi tutto quello che riguarda l'ingegnerizzazione del Cybertruck. Per cui abbiamo accantonato il processo di design. Il design è a posto." Insomma, stando a quanto affermato da Musk, almeno sul comparto estetico i lavori sono ultimati, e lo stesso dovrebbe valere anche per i componenti fondamentali come il motore, il pacco batterie e gran parte della tecnologia di bordo e dell'abitacolo.

In realtà l'intoppo può presentarsi dietro ad ogni angolo, quindi crediamo sia meglio non fomentare troppo le aspettative. Nel corso dei prossimi mesi potremmo vedere più di un prototipo di Cybertruck aggirarsi per le vie californiane, e in quel caso non mancheremo di farvelo sapere.

Prima di chiudere vi rimandiamo allo stato dei lavori circa il Tesla Semi: l'autoarticolato elettrico di Tesla è praticamente finito, ma un elemento non è ancora pienamente ultimato. In ultimo invece vi consigliamo di dare un'occhiata a delle interessanti informazioni sul refresh 2021 della Tesla Model S: ecco 12 funzionalità delle quali si è discusso poco o per niente.