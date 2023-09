Tesla Cybertruck, l'ultima immagine del cassone lascia un po' perplessi

Le foto di un esemplare di pre-produzione di Tesla Cybertruck avvistato suggeriscono che il design del cassone posteriore del pickup potrebbe discostarsi dal concetto iniziale, con fianchi più inclinati che potrebbero compromettere la superficie del pavimento.

L'utente di Facebook Paul Yeh ha catturato le immagini che mostrano un'integrazione dei punti di rivetto e dei bulloni che sembrano meno raffinati rispetto a quanto sembrava inizialmente, questo va anche in contraddizione con le indiscrezioni che dicono che il Cybertruck avrà un rivestimento esterno super resistente. E' importante ricordare che si tratta di un prototipo, quindi alcune imperfezioni possono essere perdonate in questo caso.

Anche i rivestimenti interni della cassa sembrano più convenzionali rispetto alla superficie liscia del concept. In realtà, la scelta di un approccio più tradizionale potrebbe essere preferibile per evitare graffi. Inoltre, il dettaglio delle strisce luminose sui lati del cassone rappresentano una caratteristica interessante, in quanto migliorano l'illuminazione del letto, rendendolo più pratico per attività come il campeggio.

Dovremo pazientare ancora un po' per vedere come saranno le vere auto consegnate ai clienti, dato che la produzione di massa dovrebbe iniziare nel 2024. Sappiamo inoltre che Cybertruck sarà dotato di sospensioni pneumatiche adattive che possono essere abbassate per facilitare il carico e lo scarico degli oggetti.

Nel frattempo un video ha forse svelato la vera versione definitiva di Tesla Cybertruck, ormai dovremo esserci. Fra non molto in realtà avremo un'idea chiara di come saranno adattate tutte queste piccole imperfezioni. Ci aspettiamo che il modello definitivo sia molto più curato.