Il Tesla Cybertruck è imbattibile al tiro alla fune? Non proprio, c'è un problema

Poco tempo dopo la presentazione del Tesla Cybertruck, avvenuta nel 2019, la casa di Elon Musk rilasciò un video che ritraeva il pick-up impiegato in una lotta di resistenza con un Ford F-150. Ora siamo pronti per un nuovo capitolo della sfida.

All’epoca, gli scettici fecero notare che il video risultava intenzionalmente modificato allo scopo di favorire ed esaltare le capacità del pick-up elettrico di Musk; per rinfrescarvi la memoria guardate come il Tesla Cybertruck ha umiliato un Ford F-150. Saltiamo dunque al 2024, anno in cui il Tesla Cybertruck è ufficialmente in vendita: un proprietario del veicolo di casa Tesla ha voluto mettere alla prova la forza bruta del suo pick-up facendolo scontrare (utilizzando il classico “tiro alla fune”) con un veicolo tradizionale, un GMC Silverado con motore turbodiesel.

Tuttavia, il test non ha prodotto i risultati sperati. Attraverso un set di cinghie da traino sono state collegate le due auto e, in un tratto di strada vuoto, sono state testate le capacità dei due veicoli in una gara di forza: nel primo e nel secondo tentativo il Silverado ha facilmente trainato il Cybertruck, risultato alquanto stupefacente e inaspettato. Il motivo di questa sconfitta del pick-up elettrico sembrerebbe da attribuire all’impossibilità di disattivare il controllo di trazione che, a ogni tentativo, avrebbe tagliato istantaneamente la potenza.

Nonostante il tentativo di bypassare questo sistema scollegando uno dei cavi ABS sul veicolo Tesla, consentendo al Cybertruck di trascinare il Silverado mentre era in P(ark), questo stratagemma non ha portato a dei successi tangibili in termini di resistenza. Finché non verrà trovato un modo per eludere il controllo della trazione che limita la potenza, vincere una sfida di forza con il Cybertruck sarà un’impresa.

Un commento sotto al video di YouTube ha però suggerito come potenziale soluzione l’inserimento di un oggetto nella presa del rimorchio posteriore per ingannare il veicolo facendogli credere di trainare effettivamente un rimorchio. Non resta altro che fare un tentativo con questo suggerimento; chissà se basterà per vedere il Cybertruck trionfante in questi duelli di resistenza.