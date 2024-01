Il Tesla Cybertruck è troppo grande: Pharrell Williams non riesce a parcheggiarlo. Video

Quanto è grande il Tesla Cybertruck? Sicuramente non ci sta in un garage italiano, ma poco importa visto che con grande probabilità, per la gioia o il dispiacere di molti, non vedremo mai il pick-up di Elon Musk in Europa e nel BelPaese.

In ogni caso le sue dimensioni esagerate stanno creando un po' di problemi anche al popolo americano, solitamente abituato a vetture gigantesche e fuori scala. Ne sa qualcosa Pharrell Williams, noto cantante a stelle e strisce, famoso in tutto il mondo per numerose hit, che è stato catturato in un video mentre prova a parcheggiare il suo pick-up Tesla in quel di Miami.

Nel filmato, che trovate qui sopra, si vede il Cybertruck parcheggiato, ma subito dopo una serie di frame che fanno chiaramente capire come Pharrell abbia faticato e non poco per posizionare al meglio la sua vettura elettrica, una sorta di chiaro esempio di “Instagram vs realtà”.

Il cantante alla fine si è dovuto accontentare e lasciare la vettura praticamente in mezzo alla strada, anche se non è da escludere che in seguito sia intervenuto un parcheggiatore che abbia messo a posto il pick-up green, o che almeno abbia provato a metterlo in una posizione migliore, evitando di occupare metà strada.

In ogni caso Pharrell Williams non ha tutte le colpe visto che non deve essere semplice abituarsi alle dimensioni del Cybertruck, che ricordiamo, è lungo ben 5,8 metri e largo 2, oltre ad un'altezza di 1,9.

Una vettura decisamente grande, se si pensa ad esempio che una Fiat 500 è lunga circa 3,5 metri, quindi quasi due metri e mezzo in meno. Ecco perchè poche settimane fa un ingegnere Tesla ha confessato che il Cybertruck non sbarcherà mai in Europa, sia per questioni di dimensioni ma anche di forme, ritenute un po' pericolose per pedoni e ciclisti.

Prima di congedarci vi ricordiamo comunque che il Cybertruck gode di tutta una serie di sensori e telecamere che dovrebbero essere utili alle manovre, ma nonostante la presenza di tale tecnologia deve essere comunque difficile abituarsi alla sua guida.