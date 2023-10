Il Tesla Cybertruck quanto è grande? In un garage standard non ci sta

Ci stiamo lentamente avvicinando al 2024 e del lancio ufficiale del Tesla Cybertruck non vi è ancora traccia. Il futuro del pick-up elettrico di Elon Musk appare quanto mai fumoso, e sono molti i dettagli ancora poco chiari, a cominciare dalle dimensioni dello stesso.

Nessun problema però perchè tutto ciò che tocca Elon Musk si trasforma in oro, e il primo Cybertruck è stato venduto per ben 400mila dollari. Gli acquirenti futuri non sembrano quindi preoccupati da questa mancanza di informazioni, e lo dimostra chiaramente il fatto che ben 1,9 milioni di persone hanno già preordinato il Cybertruck, ennesimo “gol” segnato dal manager di origini sudafricane.

In attesa di novità più dettagliate, stando all'ultima conferenza stampa sugli utili del secondo trimestre, Tesla ha spiegato che la lunghezza del suo Cybertruck sarà di 5,79 metri, mentre la larghezza sarà di 1,82 metri, misure leggermente differenti rispetto a quelle comunicate nel 2020, e in ogni caso inferiori a quelle del Ford F-150 Lightning che è lungo 5,91 metri e largo 2,03 metri.

La domanda quindi sorge spontanea, il pick-up di Musk ci sta in un garage standard? Secondo la normativa, in Italia un box standard deve essere di almeno 2,50 metri di larghezza per 5,00 di lunghezza, di conseguenza un Cybertruck uscirebbe di quasi 80 centimetri.

Non è ben chiaro comunque quanto sia grande un box oltre oceano, ed è probabile che, visti i "macchinoni" extra large circolanti, abbia dimensioni standard maggiori rispetto a quelli del nostro Paese.

In ogni caso, lo sbarco del Cybertruck sul mercato italiano potrebbe rappresentare un problema per coloro che hanno un box singolo di dimensioni standard, ma ovviamente lo stesso si può dire di chi acquista auto come Hummer, RAM, F-150 e via discorrendo, i cui possessori sono costretti a lasciarli in un parcheggio o eventualmente a costruirsi un box su misura.