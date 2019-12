Il Tesla Cybertruck in GoldenEye 007 per Nintendo 64, GTA 5 e Minecraft

La presentazione del Tesla Cybertruck da parte di Elon Musk ha creato non poco scompiglio sul web. Dall’incidente dei vetri rotti ai meme relativi al suo aspetto spigoloso, ancora si parla ininterrottamente del pick-up futuristico, qualcuno ha addirittura avuto l’idea di portarlo in GoldenEye 007 per Nintendo 64.

Avete letto bene, cari videogiocatori di vecchia data, proprio quel GoldenEye 007 che ha caratterizzato la futuristica (per l’epoca, almeno) console di Nintendo a 64 bit, quando ancora il marchio giapponese inseguiva la potenza bruta a tutti i costi. Ebbene un utente di YouTube, Graslu00, è riuscito a portare nella ROM del gioco proprio il Cybertruck di Tesla, del resto bastano pochissimi poligoni per ricreare il suo aspetto squadrato.

L’auto figura nella sesta missione chiamata St. Petersburg - e non è la prima volta che qualcuno compie un’operazione simile. Il Cybertruck può infatti già essere guidato in GTA 5, il capolavoro politicamente scorretto di Rockstar Games che ha segnato profondamente sia la scorsa che l'attuale generazione di console, e in Minecraft, l'iconico videogame che permette di creare mondi incredibili solo con l'utilizzo di enormi blocchi virtuali - un po' come LEGO ci permette di fare nella realtà. In pratica avete appena compreso il significato dell’espressione Instant Cult, associata ovviamente all'ultima spigolosa opera di Elon Musk.