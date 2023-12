Tesla Cybertruck, il gigantesco tergicristallo ha uno spoiler per evitare che si stacchi

In un episodio di Jay Leno's Garage dedicato al Tesla Cybertruck, il capo del design di Tesla, Franz von Holzhausen, e il vicepresidente dell'ingegneria dei veicoli, Lars Moravy, rivelano dettagli interessanti sul veicolo, con particolare enfasi sul tergicristallo.

Moravy ha spiegato che la progettazione del tergicristallo è stata una sfida aerodinamica, motrice e di progettazione. Le grandi dimensioni e il posizionamento del tergicristallo hanno creato ostacoli aerodinamici significativi. Per risolverli, Tesla ha progettato uno spoiler nel braccio del tergicristallo in modo che la forza dell'aria lo spinga contro il parabrezza invece di lasciarlo muovere liberamente.

Il tergicristallo ha richiesto anche un motore potente, con una potenza che era stimata tra i 600 o 800 watt, necessaria per muoversi alla velocità necessaria mentre spinge via l'acqua. La forma affilata e piatta del parabrezza ha richiesto l'individuazione degli angoli giusti e la fasatura del tergicristallo per garantire un deflusso laterale dell'acqua (Tesla Cybertruck costa troppo? Elon Musk sta facendo come Ferrari?)

Il team di ingegneri ha dovuto lavorare a stretto contatto con il team di progettazione per trovare un compromesso accettabile. Inizialmente, il desiderio di von Holzhousen era di rimpicciolire il tergicristallo per motivi estetici, ma le grandi dimensioni servivano per liberare l'acqua dalla traiettoria delle telecamere anteriori montate dietro il parabrezza.

Von Holzhousen ha rivelato inoltre che il team di progettazione ha esaminato anche un'opzione alternativa con lame dei tergicristalli nascosti sotto il cofano, che sarebbero saltate fuori quando necessario. Tuttavia, questa configurazione risultava complicata, e alla fine è stata scelta una soluzione più semplice con il montaggio del tergicristallo sul montante anteriore, che si è rivelato migliore dal punto di vista aerodinamico.

In Germania, Tesla Cybertruck è stato definitivamente stoppato per via della sua scarsa sicurezza. La sua struttura rigida e i suoi spigoli sarebbero un pericolo per pedoni e automobilisti.