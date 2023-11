Il Tesla Cybertruck ha anche la funzione 'granchio'? Da un video sembra di sì

Un nuovo video pubblicato (al minuto 30") sembra mostrare un Tesla Cybertruck che sembra eseguire una specie di "camminata del granchio". Joe Tegtmeyer, un appassionato dei progressi della fabbrica Tesla Giga Texas, ha recentemente catturato un Tesla Cybertruck coinvolto in ciò che sembra essere un test.

Il veicolo viene mostrato momentaneamente fermo (presumibilmente per impostare le modalità di guida o la direzione) per poi muoversi in diagonale. Questa tecnica utilizza la sterzata delle ruote posteriori, come nel caso del pick-up/SUV GMC Hummer EV, per migliorare la manovrabilità o, forse, solo per scopo ludico.

Altri veicoli come il prototipo EQG di Mercedes-Benz e il BYD Yangwang U8 sono stati in grado di eseguire una manovra simile grazie ai quattro motori, uno per ruota. Anche se il Tesla Cybertruck dispone di tre motori (di cui due posteriori), potrebbe essere ancora possibile realizzare una funzionalità simile attraverso un'appropriato controllo della potenza e dei freni.

Ricordiamo che manca meno di un mese alle consegne di Tesla Cybertruck, e ancora, né noi né chi lo ha acquistato "alla cieca", sa esattamente quali saranno le funzionalità definitive di questo pick up, e nemmeno se tutte le promesse verranno rispettate.

È possibile che Tesla cerchi di introdurre funzionalità simili a quelle originariamente annunciate o implementate in altri pick-up completamente elettrici. Tesla è nota per competere nel settore automobilistico attraverso l'innovazione e il miglioramento costante delle proprie funzionalità.