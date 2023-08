Ecco un Tesla Cybertruck in funzione attorno alla Giga Fremont

Dopo le foto di Tesla Cybertruck scattate alla Gigafactory, un nuovo video ripreso da un drone mostra il Suv di Tesla venir sottoposto a dei test su pista presso la fabbrica di Freemont. La natura di questa prova verterebbe sulla resistenza della batteria in un ciclo completo.

La pista ha una forma a osso di cane ed è situata vicino ai binari della ferrovia adiacente alla proprietà di Tesla. La descrizione del video afferma che Tesla sta testando la resistenza al ciclo della batteria del Cybertruck. Nel video, si vede il prototipo del Cybertruck fare diverse tornate sulla pista di prova e accelerazioni in linea retta. Questo suggerisce che l'azienda sta probabilmente conducendo test finali prima dell'inizio delle consegne.

È importante notare che il Cybertruck non ha ancora ricevuto l'approvazione di conformità dall'EPA, il che significa che le consegne ai clienti non sono ancora tecnicamente permesse. Tuttavia, dato che Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato all'inizio dell'anno che un evento di consegna si terrà presso Giga Texas alla fine del terzo trimestre, è probabile che la certificazione sia in corso.

Gli avvistamenti del Tesla Cybertruck sono notevolmente aumentati nelle ultime settimane, con prototipi avvistati in vari contesti, inclusi test di guida sia camuffati che non camuffati, trasporti su autotreni e persino crash test apparenti. Il camion elettrico è stato visto in luoghi remoti come la Nuova Zelanda, sottoposto a test in condizioni di basse temperature, e in Islanda, dove è stato utilizzato per riprese promozionali.

Molte informazioni chiave sul Cybertruck, come prezzo, autonomia, prestazioni, dimensioni e allestimenti, sono ancora sconosciute, poiché Tesla ha mantenuto queste informazioni segrete. Si prevede che alcune di queste informazioni saranno rivelate durante un evento di consegna previsto a fine settembre/ inizio ottobre.

Il Cybertruck dovrebbe essere lanciato con caratteristiche come trazione integrale, sterzo integrale, sospensioni pneumatiche, il più recente sistema di assistenza alla guida Hardware 4.0 di Tesla e interni minimalisti con posti a sedere per sei persone su due file.