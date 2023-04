Il Tesla Cybertruck fotografato con degli strani cerchi: cosa sono?

Tesla sta portando avanti i lavori relativi al suo nuovo Cybertruck, il pick-up elettrico che ormai attendiamo dal 2019, non a caso un nuovo prototipo è stato beccato in strada con dei particolari cerchi.

Cerchi che potrebbero sembrare "vintage" ma che in realtà sono uno strumento estremamente utile in fase di test: sembrano infatti essere Wheel Force Transducers, dispositivi multi-asse che calcolano con precisione forze e momenti sui cerchi. Stando alle parole del produttore Kistler, "i Wheel Force Transducers sono progettati per aiutare i produttori nello sviluppo e nei test dei loro telai e altri componenti relativi al telaio. Posso essere usati su SUV, veicoli commerciali, auto da corsa e veicoli industriali. Durante la misurazione, un trasduttore di forza sostituisce un cerchio standard per misurare le forze e i momenti che agiscono sul punto di contatto del pneumatico."

Tesla sta dunque portando avanti i suoi test sul Cybertruck, che ormai si mostra sempre più spesso in strada con il suo enorme (e singolo) tergicristalli posizionato sul lato sinistro del parabrezza. La produzione di questo gigante della strada totalmente elettrico partirà sicuramente nel 2023 nella nuova Giga Texas di Tesla (il Tesla Cybertruck si mostra alla Giga Texas), ci vorrà il 2024 però per avere una linea produttiva di massa, per accontentare le centinaia di migliaia di utenti che hanno già preordinato il veicolo.