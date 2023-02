Il Tesla Cybertruck fotografato con un LiDAR sul cofano: Elon Musk fa marcia indietro?

Attualmente Tesla rappresenta di fatto un unicum nel panorama automotive: Elon Musk ha deciso di rimuovere dalle sue auto qualsiasi tipo di sensore e affidare l’assistenza alla guida alle sole telecamere di bordo. Sulle Tesla di nuova generazione però torneranno sensori aggiuntivi - e forse anche i LiDAR.

Lo scorso mese di dicembre vi abbiamo raccontato di come Elon Musk fosse pronto a fare un “passo indietro”. Dal Tesla Vision funzionante solo con telecamere all’introduzione di un nuovo radar ad alta definizione sulle vetture next gen come il Tesla Cybertruck. Ora però un prototipo del futuristico pick-up elettrico è stato fotografato con a bordo un vistoso LiDAR, un sensore che Musk ha sempre denigrato per quanto fosse costoso. Che vi sia una totale marcia indietro su questo fronte?

In occasione del lancio dell’Engineering Lab di Jaguar Land Rover, gli ingegneri del gruppo inglese ci hanno confermato che per la Guida Autonoma di Livello 2, quella attualmente a bordo delle Tesla e non solo, affidarsi alle sole telecamere è possibile senza alcun problema, qualsiasi altro sensore rappresenta un livello di sicurezza in più ma non è fondamentale. Tutto cambia però con livelli di automazione superiori, dal Livello 3 fino al Livello 5. In questo caso sensori e radar sono fondamentali, anche LiDAR, nonostante il loro costo.

Ebbene proprio un LiDAR è stato fotografato a bordo di un Cybertruck di test, e non solo: anche un Tesla Semi è stato visto con il potente radar. Che gli uomini di Elon Musk abbiano fatto cambiare idea al grande capo? O semplicemente stiano raccogliendo dati LiDAR per ottenere risultati simili con il nuovo sensore hi-def? Ne sapremo sicuramente di più nei mesi a venire…