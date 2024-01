Tesla Cybertruck fotografato vicino ad una Daytona SP3: la Ferrari sembra un 'giocattolo'

Da quando è scattata ufficialmente la consegna del Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico di Elon Musk finisce spesso e volentieri nell'obiettivo di smartphone e fotocamere di appassionati americani. L'ultimo avvistamento in quel di Miami Beach, a fianco di una supercar da mille e una notte.

Come pubblicato dalla pagina Facebook Autogespot, il camioncino elettrico è stato immortalato davanti ad una Daytona SP3, un'hypercar esclusiva posseduta anche da Zlatan Ibrahimovic, che ha di fatto un garage Ferrari a disposizione.

Il bolide del Cavallino Rampante è stato immortalato in un colore bianco, un po' a ricordare la mitica Ferrari Testarossa del telefilm cult anni '80 Miami Vice. Ufficialmente in vendita dal 2021, monta un motore V12 da 6,5 litri derivato direttamente da quello montato sulla 812 Competizione, anche se sulla SP3 è posizionato in zona centrale-posteriore.

La potenza massima è di 840 cavalli con 9.500 giri al minuto autolimitati. Raggiunge i 100 chilometri orari in soli 2,85 secondi, mentre i 200 in 7,4 per una velocità massima ufficiale di 340 km/h.

Una belva della strada che ovviamente si paga, visto che di listino stava a 2,3 milioni di euro, una cifra che solo pochissimi al mondo possono permettersi di investire in un'automobile.

Autogespot ha pubblicato una serie di scatti con tanto di didascalia: “Ecco la squisita Ferrari Daytona SP3, che mostra il suo splendido design. Purtroppo, la bellezza è leggermente oscurata dalla presenza di un grande cassonetto della spazzatura davanti, sminuendo un po' la vista complessiva”, riferendosi al Cybertruck e commento da cui prendiamo le distanze. La foto viene inoltre accreditata all'utente @HorsePower1987.

Al di là della bellezza o meno, a sorprendere, per l'ennesima volta, sono le dimensioni del pick-up a batteria, che ricordiamo, ha una lunghezza di circa 5,8 metri: in confronto la Ferrari Daytona SP3 appare quasi un “giocattolo”, un'auto dalle dimensioni mignon, anche se in realtà è lunga 4,68 metri (più di un metro in meno del Cybertruck), e larga 2,05 metri.