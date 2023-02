Un Tesla Cybertruck fotografato in California con un gigantesco tergicristalli

Anche se molti utenti stentano a crederlo, il 2023 sarà l’anno in cui Elon Musk metterà finalmente in produzione l’attesissimo Tesla Cybertruck. Ebbene il grande pick-up elettrico è stato fotografato con nuovi dettagli omologati.

Dalla fatidica notte del 22 novembre 2019, durante la quale Tesla ha mostrato al mondo il suo futuristico pick-up facendo inoltre una figuraccia rompendo i vetri infrangibili in live streaming, abbiamo visto soltanto prototipi, mai versioni finali. Oggi siamo in grado di mostrarvi un Cybertruck molto vicino alla sua “forma definitiva”, presenta infatti un nuovo frontale, meno estremo dei prototipi, e soprattutto un gigantesco tergicristalli posto sul lato sinistro del parabrezza, molto simile a quello visto sul prototipo di Cybertruck di fine gennaio 2022.

Solitamente i tergicristalli si appoggiano in basso, sembra invece che Tesla abbia voluto rivoluzionare questo standard - anche se in passato Elon Musk aveva giurato che il Cybertruck finale non sarebbe uscito in questo modo. Che sia l’ennesimo prototipo realizzato per sviare la stampa specializzata?

Lo scopriremo prossimamente, nel frattempo nella foto pubblicata su Twitter si vedono chiaramente anche degli specchietti retrovisori con forma triangolare. Non sarà semplice scegliere una versione definitiva del Cybertruck, Tesla però non può più permettersi ripensamenti e ritardi, il tempo della produzione si avvicina sempre di più - anche se sappiamo che ci vorrà il 2024 per avere una produzione stabile e di massa.