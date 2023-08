Tesla Cybertruck, foto rivelano possibili nuovi difetti: ecco perchè Musk è preoccupato

Sono state condivise diverse foto ravvicinate che mettono in evidenza dei disallineamenti nei pannelli dei prototipi pre-produzione di Tesla Cybertruck. La scorsa settimana, Elon Musk aveva inviato una e-mail ai dipendenti dell'azienda sottolineando l'importanza dell'accuratezza nella produzione del prossimo Cybertruck.

Queste immagini mettono in luce alcune delle compromissioni progettuali che i critici sostengono siano una conseguenza naturale della creazione di un veicolo utilizzando acciaio inossidabile. Mentre questo materiale conferisce al Cybertruck un aspetto distintivo, come notato anche da Musk, l'auto è caratterizzata da bordi per lo più rettilinei, rendendo ogni minima variazione dimensionale evidente e appariscente.

Le foto in questione quindi sollevano interrogativi sulla sfida di mantenere un'alta precisione nei dettagli di produzione data la natura dell'acciaio inossidabile e la conseguente visibilità di qualsiasi imperfezione.

Elon Musk avrebbe richiesto espressamente che Cybertruck fosse realizzato con una precisione inferiore a 10 micron. Sebbene il CEO di Tesla si sia raccomandato attraverso esempi come LEGO e lattine di soda per il raggiungimento di tali livelli di precisione, ricordiamo che Tesla ha avuto problemi storici con difetti di produzione nei veicoli spediti.

In passato, le prime Model 3 erano conosciute per i finestrini che si rompevano spontaneamente, alcuni veicoli perdevano i paraurti in presenza di pioggia e, più recentemente, un proprietario di una Model Y ha lamentato un difetto di fabbricazione dove la portiera non era allineata con la carrozzeria.

È possibile che Elon Musk avverta una maggiore pressione poichè ci tiene particolarmente lanciare sul mercato il Cybertruck con un aspetto e una qualità che non lascino spazio a dubbi o incertezze. La scelta di utilizzare acciaio inossidabile (che potrebbe complicare anche il superamento dei crash test in diversi mercati) è stata dettata dalla sua insistenza personale, nonostante le obiezioni di altri componenti dell'azienda.