Tesla Cybertruck, dalla foto del primo esemplare emerge una funzione inedita in stile Jeep

E' di pochi giorni fa la notizia del primo esemplare di Tesla Cybertruck prodotto nella Giga Texas. Una nuova molto importante che fa presagire un inizio di produzione imminente e una possibile commercializzazione, come previsto, fra fine 2023 e inizio 2024.

Eppure quello scatto, che ha fatto il giro del mondo, nasconde un “segreto” che probabilmente pochi di voi avranno notato. Come da foto che trovate qui sopra, cerchiato in rosso, si nota chiaramente che manca la portiera sinistra, quella del lato guidatore.

Una svista, un errore di produzione o altro? Forse la terza opzione è quella giusta, visto che non è da escludere che le portiere del pick-up elettrico di Elon Musk siano imbullonate. Si tratta di una funzione non di poco conto che permetterebbe di fatto di montare o smontare le porte della vettura molto velocemente.

Tale feauture non è inedita e l'abbiamo già vista ad esempio sui fuoristrada Jeep Wrangler, e permette di salire e scendere velocemente dall'auto. Può essere utile ad esempio quando si compiono viaggi brevi, o magari durante le stagioni calde per far entrare ancora più aria nell'abitacolo, cosa tutt'altro che da sottovalutare tenendo conto che il Tesla Cybertruck è cromato, attirando su di se i raggi del sole.

Inoltre togliendo le portiere si riduce il peso del veicolo di conseguenza la vettura consuma di meno, anche se si “distrugge” in parte l'effetto aerodinamico. Al momento non sappiamo se la mancanza della portiera sia realmente dovuto alla possibilità di rimuovere il tutto agevolmente, ma questa sembrerebbe essere al momento l'ipotesi più accreditata.

Sempre dalla foto del primo Tesla Cybertruck, che potrebbe avere meno autonomia di un Hummer EV, emerge un altro particolare. Ingrandendo lo scatto e concentrandosi sul lato destro del pick-up, si nota un disallineamento fra i pannelli lungo la parte superiore della portiere lato passeggero. Purtroppo non è la prima volta che sui social viene notato questo problema: chissà se comparirà o meno anche sui modelli commercializzati (si spera) a breve.