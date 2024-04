Tesla Cybertruck, forum pieni di segnalazioni dei proprietari: guasti e non solo

Ondate di lamentele piombano sul Tesla Cybertruck: dalla difficoltà di rimozione delle impurità dalla carrozzeria, ad avventure fuoristrada finite male, fino a malfunzionamenti solo dopo aver effettuato un guado nell'acqua. La genealogia dei reclami dei proprietari è ormai storia documentata.

I colleghi di Jalopnik hanno esaminato punto per punto tutte le discussioni sul forum cybertruckownersclub.com e hanno scovato la storia, del quale vi abbiamo già parlato, di un utente il quale ha dovuto affrontare un guasto al sul pick up elettrico appena dopo un miglio percorso dopo la consegna.

Questo utente ha scritto: "Ho appena preso in consegna il veicolo oggi, versione a trazione integrale. Dopo aver percorso solo 1 miglio lungo la strada, il veicolo ha iniziato a mostrare errori di sterzata, con il display lampeggiante in rosso. Poi è uscito di strada e ora il pick up è completamente bloccato. Sono in attesa di un carro attrezzi e il rivenditore non è stato in grado di fornire alcun aiuto. È stato fantastico per i primi 5 minuti, ma ora non riesco a far altro che tentare di riavviare il sistema. Lo schermo è completamente nero e continua a emettere segnali acustici".

Ma questa pare essere solo la punta dell'iceberg: un proprietario, ad esempio, ha raccontato come il suo Cybertruck abbia improvvisamente frenato "da solo" dopo aver superato un altro veicolo sul lato dell'autostrada, mettendo in pericolo egli stesso e gli altri utenti della strada.

"Durante un sorpasso su un'autostrada a due corsie, il mio Cybertruck ha improvvisamente frenato in modo brusco, nonostante ci fosse abbastanza spazio tra i veicoli. Per fortuna non c'era traffico dietro di me, altrimenti sarebbe stato un incidente inevitabile. È importante notare che il pilota automatico si è dimostrato essere poco più di un semplice controllo della velocità reattivo".

Un altro proprietario ha espresso una valutazione così negativa del suo Cybertruck che sarebbe stato bannato da un forum dedicato (che di fatto è una fanbase) costringendolo a rivolgersi ad un altro forum, ovvero al Tesla Motors Club, per avvisare potenziali acquirenti riguardo a dei problemi di visibilità estremamente limitata.

"La visibilità è incredibilmente scarsa. Non si riesce a vedere adeguatamente gli angoli anteriori, e questa situazione è al limite della pericolosità! È assurdo che non ci sia un display dedicato alla telecamera per la retromarcia; invece, c'è solo un piccolo display sullo schermo principale che mostra la visuale posteriore. Una scelta che sembra dettata più dal risparmio che dalla sicurezza".

Infine, vi riportiamo la testimonianza di un altro altro proprietario ha raccontato di come il suo Cybertruck abbia mostrato un errore di sistema nel bel mezzo della guida per poi improvvisamente fermarsi: da quel momento la batteria non si ricaricava più. Ancora, il centro assistenza non è riuscito a capire le ragioni del blocco totale del mezzo.

Insomma, non solo piccoli malfunzionamenti o semplici "beghe" ma, a volte, dei veri e propri casi in cui i rischi di provocare incidenti e di mettere in pericolo i conducenti. Con questo ritmo, la reputazione del mezzo più chiacchierato degli ultimi anni rischia di affondare sempre più, e di porre Tesla in una posizione molto scomoda in vista dei futuri progetti.

Anche il mondo del dei content creator sta iniziando a dividersi: tra chi pensa che il Cybertruck sia un capolavoro di innovazione tecnologica a chi manifesta reazioni molto più pacate. Lo youtuber Doug DeMuro ha definito il Cybertruck brutto e disfunzionale ma allo stesso tempo fantastico. Una sorta di via di mezzo tra qualcosa di veramente innovativo e qualcosa che ancora non è pronto per entrare a pieni voti nell'olimpo dell'automobilismo.

