Tesla Cybertruck contro Ford F-150 Lightning: gli automobilisti sono spaccati

Negli Stati Uniti il segmento dei pickup di medie dimensioni è probabilmente quello più popolare in assoluto. Il Ford F-150 è infatti in testa alle classifiche di vendita americane da più di un decennio, ma con la transizione verso i veicoli a zero emissioni le cose potrebbero cambiare.

Una ricerca su consumatori appena svolta da Piplsay, nota firma di analisi di mercato, ha fatto sapere che l'interesse degli automobilisti si sta effettivamente spostando dai pickup con motore termico a quelli con unità elettrica, e in tal senso l'imminente Ford F-150 Lightning è il modello più atteso in assoluto e "guiderà la corsa al pickup elettrico".

L'immagine in fondo alla pagina è in effetti piuttosto chiara, ma il veicolo dell'Ovale Blu deve fare molta attenzione al Tesla Cybertruck, poiché se il primo potrebbe essere acquistato dal 25 percento degli intervistati, il secondo si è fermato a un millimetro di distanza registrando il 24 percento degli interessamenti. A chiudere il podio troviamo il Chevrolet Silverado Electric col 23 percento, mentre sono parecchio indietro il GMC Hummer EV con il 12 percento e il Rivian R1T (oramai è pronto: ecco quando iniziano le consegne) col 5 percento.

Ai 28.000 intervistati Piplsay ha chiesto anche quali siano le caratteristiche più importanti da prendere in considerazione prima dell'acquisto, a quanto pare le specifiche tecniche la fanno da padrone con il 34 percento delle menzioni. A seguire abbiamo il prezzo situatosi al 28 percento, il brand fermo al 20 percento e in ultimo le features con il 13 percento e l'aspetto generale col 5 percento.

Piplsay rivela anche che circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha intenzione di comprare un pickup elettrico in futuro, mentre quasi la metà di essi sta ancora facendo le proprie valutazioni su quella che è una tecnologia davvero molto recente: nessuno dei modelli citati finora è ancora stato commercializzato.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo condividere con voi tutte le informazioni che abbiamo sul Ford F-150 Lightning e sul Tesla Cybertruck: è molto probabile che saranno loro due a dividersi la maggioranza dei consumatori legati al loro segmento di riferimento.