Il Tesla Cybertruck che avete visto fin'ora non sarà la versione definitiva

Dopo la sua presentazione, il Die Spiegel aveva bollato il Tesla Cybetruck come impossibile da omologare" in UE. Era evidente che l'azienda di Elon Musk avrebbe dovuto introdurre delle importanti modifiche al design. Una nuova immagine mostra come è cambiato il Tesla Cybetruck. Ma è solo l'inizio di un lavoro che si preannuncia ancora lungo.

Il Die Spiegel contestava i materiali e la forma del pick-up elettrico, lasciando intendere che così come era stato presentato non poteva circolare sulle strade europee. Ad aprile del 2020, a cinque mesi dalla presentazione, non sappiamo ancora quale sarà l'aspetto del Tesla Cybetruck definitivo, quello che sarà consegnato all'oltre mezzo milione di persone che lo hanno già prenotato (quasi a scatola chiusa, verrebbe da dire).

Lo stesso Elon Musk ha confermato che il Tesla Cybertruck subirà delle importanti modifiche che, verosimilmente, gli daranno un look più vicino a quello dei pickup del 2020, e non del 2077.

Una nuova immagine mostra già degli importanti update rispetto al design del primo prototipo mostrato sul palco del Tesla Design Center californiano.

Le dimensioni del truck sono ridotte di circa il 3%, e anche l'altezza da terra appare decisamente ridimensionata. I cambiamenti che verranno introdotti sono stati elencati dal CEO di Tesla in una serie di tweet in risposta alle domande dei fan del brand.

È estremamente probabile che le modifiche che vedremo nel design finale saranno ancora più radicali di quelle illustrate nell'immagine in calce..