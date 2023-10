Un Tesla Cybertruck fermo nel bel mezzo di un'autostrada, possibile malfunzionamento?

Sullo spartitraffico dell'Interstate 580 a Richmond è stato avvistato un Tesla Cybertruck fermo in strada in seguito a dei test. Potrebbe trattarsi di un test per la raccolta di dati e la verifica delle infrastrutture in caso di un arresto improvviso del veicolo per analizzare o risolvere eventuali problemi in loco.

E' una pratica piuttosto comune volta a simulare il più possibile eventi imprevisti nella vita reale di un qualsiasi ipotetico guidatore. Questi test servono proprio a identificare e risolvere tali problematiche prima che il veicolo venga messo in produzione in serie e consegnato ai clienti (il primo modello di Tesla Cybertruck è stato venduto a 400.000 dollari).

La reazione negativa e le critiche che questa situazione ha suscitato sono comprensibili, dato che la sicurezza stradale è di primaria importanza. Un veicolo (soprattutto di quelle dimensioni) abbandonato nel mezzo dell'autostrada, anche se fuori dalle corsie attive, rappresenta una giusta preoccupazione da parte degli utenti, poichè potrebbe comportare rischi per la sicurezza stradale. È importante che i test di sviluppo dei veicoli siano condotti in modo tale da minimizzare il potenziale pericolo per gli altri conducenti sulla strada.

Tuttavia non abbiamo ancora la certezza se questo evento sia stato intenzionale (per vedere se i servizi di assistenza funzionano correttamente) o se effettivamente si sia trattato di un imprevisto che Tesla dovrà risolvere. In seguito ad altre prove di Tesla, vi abbiamo mostrato un Cybertruck dilaniato da un crash test mentre fa ritorno nella fabbrica del Texas.